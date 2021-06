Maas setzt im Atomstreit mit dem Iran auf Pragmatismus

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas hat vor den internationalen Atomgesprächen mit dem Iran von allen Beteiligten "Flexibilität und Pragmatismus" gefordert. Maas sagte, man setze alles daran, dass diese Runde die letzte Verhandlungsrunde wird. Allerdings lägen die schwersten Brocken und sensitivsten Themen auf der Zielgeraden. Der SPD-Politiker lobte, trotz der nur indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran sei man schon ein gutes Stück dieses schwierigen Weges gegangen. Maas warnte vor einem Spiel auf Zeit in dieser neuen Verhandlungsrunde. Der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araqchi hatte zuvor mitgeteilt, dass die Gespräche heute in Wien wiederaufgenommen werden. Die USA hatten am Donnerstag angekündigt, die Sanktionen gegen drei frühere iranische Offizielle und zwei iranische Firmen aufzuheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 16:00 Uhr