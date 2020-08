Maas sagt Libanon weitere Hilfen zu

Beirut: Außenminister Maas will sich heute persönlich ein Bild vom Ausmaß der Verwüstung in der libanesischen Hauptstadt machen. Deutschland hatte dem Libanon Hilfe in Millionenhöhe nach der verheerenden Explosion im Beiruter Hafen versprochen. Vor seinem Abflug sagte Maas, er wolle die Unterstützung mit den Vereinten Nationen und über erfahrene Hilfsorganisationen schnell direkt zu den Menschen in Beirut bringen. Dazu werde er heute Gespräche mit den Organisationen vor Ort führen. Deutschland hatte in einer ersten Tranche 20 Millionen Euro zugesagt, um die schlimmste Not zu lindern. Bei der Explosion vergangene Woche waren 170 Menschen gestorben. Hunderttausende wurden obdachlos.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 07:00 Uhr