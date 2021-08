Maas reist in Nachbarstaaten Afghanistans

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenige Tage nach dem Ende der Bundeswehr-Luftbrücke reist heute Bundesaußenminister Maas in die afghanischen Nachbarstaaten. Seine erste Station ist die Türkei. Danach will er auch in Usbekistan, Pakistan, Tadschikistan und schließlich in Katar Gespräche führen. Maas will erreichen, dass schutzbedürftige Afghanen in diesen Ländern schnell und sicher von der Grenze zu den deutschen Botschaften gebracht werden, wie er auf Twitter mitteilte. Die Bundeswehr hatte am Donnerstag die Rettungsmission beendet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden dabei 5300 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 500 Deutsche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 10:00 Uhr