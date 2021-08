Maas räumt Fehleinschätzungen in Afghanistan ein

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat Fehleinschätzungen in der Afghanistan-Politik eingeräumt. Die dortigen Regierungstruppen hätten schneller vor den Taliban kapituliert, als es Experten und Verbündete erwartet hätten. Maas sagte, die aktuellen Bilder vom Flughafen in Kabul seien außerordentlich schmerzhaft. Die EU wird sich nach seinen Worten morgen bei einem Sonderrat der Außenminister mit der Lage beschäftigen. Vom Weißen Haus in Washington hieß es, dass es vermutlich erst morgen wieder Evakuierungsflüge geben wird. Man müsse zunächst am Flughafen für Ordnung und Sicherheit sorgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 19:00 Uhr