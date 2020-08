Maas protestiert gegen Angriff auf Pressefreiheit in Belarus

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat das Vorgehen gegen Journalistinnen und Journalisten in Belarus als nicht akzeptablen Angriff auf die Pressefreiheit kritisiert. Unabhängige Berichterstattung müsse umfassend gewährleistet werden, dazu habe sich das Land auch international verpflichtet, so Maas. Die Behörden hatten gestern Abend mehrere Mitarbeiter westlicher Medien festgenommen und erst am Morgen wieder freigelassen. Unter ihnen war auch ein Kamerateam der ARD. Zahlreichen Journalisten wurde mittlerweile die Akkreditierung entzogen. Der Bundesaußenminister sagte, die deutsche Botschaft habe noch in der Nacht gegen die Verhaftungen protestiert. Weitere Maßnahmen behalte sich die Bundesregierung vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 20:00 Uhr