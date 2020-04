Maas: Normale Urlaubssaison wird es nicht geben.

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat Hoffnungen der Bundesbürger auf einen normalen Sommerurlaub in diesem Jahr gedämpft. Nach einer Videokonferenz mit Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein sagte Maas, so wie es bis Ende August keine Großveranstaltungen gebe, so werde es auch keinen Urlaub mit vollen Strandbars geben. Das wäre nicht zu verantworten. Gleichzeitig schloss der Minister nicht aus, dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet und Reisen mit gewissen Einschränkungen möglich werden. Im Moment gebe es aber noch in vielen Ländern Einschränkungen der Bewegungsfreiheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 14:00 Uhr