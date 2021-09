Maas möchte Botschaft in Kabul wiederbesetzen

Nachrichtenarchiv - 31.08.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Deutschland will nach den Worten von Bundesaußenminister Maas wieder eine Botschaft in Afghanistan betreiben. Maas sagte zum Abschluss seiner Gespräche in der Region, das gelte dann, wenn die Sicherheitslage einen solchen Schritt zulasse. Gleichzeitig machte der SPD-Politiker deutlich, dass die Wiederbesetzung der Botschaft keine politische Anerkennung des Taliban-Regimes bedeute. Maas hatte zuvor die Türkei, Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan besucht. Dort ist die Sorge vor einer Massenflucht aus Afghanistan groß. Den Abschluss seiner Reise bildete ein Besuch in Katar, wo sich derzeit auch die politischen Vertreter der Taliban aufhalten. - In Berlin hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer angekündigt, dass das Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr im Oktober mit einem Großen Zapfenstreich gewürdigt werden soll.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.08.2021 21:45 Uhr