Maas kündigt bilaterale Gespräche mit Reiseländern an

Berlin: Seit heute ist die Reisewarnung der Bundesregierung für zahlreiche europäische Länder aufgehoben. Für Spanien und Norwegen zum Beispiel gelten die Vorgaben weiter. Für 160 Staaten außerhalb Europas bleiben die Reisewarnungen voraussichtlich bis Ende August bestehen. Außenminister Maas kündigte bilaterale Gespräche an. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, dass er bereits heute mit der Türkei sprechen wird. Ob die Reisewarnungen in Reisehinweise umgewandelt werden, sei aber von der jeweiligen Lage in den Ländern abhängig, so Maas. Bundesgesundheitsminister Spahn rief angesichts der Lockerungen zu Vorsicht auf. Der CDU-Politiker sagte, jeder müsse sich überlegen, ob es eine weite Reise sein müsse. Wörtlich fügte er hinzu: "Jetzt darf nicht Ballermann das nächste Ischgl werden."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.06.2020 09:15 Uhr