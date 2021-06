Maas kritisiert Russland und China wegen "Impfstoff-Diplomatie"

Matera: Corona-Impfungen, Klimawandel und Hilfen für Afrika sind die bestimmenden Themen beim derzeitigen Ministertreffen der G20-Staaten im süd-italienischen Matera. Bundesaußenminister Maas sagte zu Beginn, in diesen globalen Krisen sei geschlossenes Handeln besonders wichtig. Gleichzeitig kritisierte er China und Russland, die ebenfalls in der G20 vertreten sind, wegen ihrer Impfstoff-Diplomatie. Es dürfe bei der Verteilung von Vakzinen nicht darum gehen, sich geopolitische Vorteile zu verschaffen. China und Russland hatten ihre Impfstoffe früh an andere Länder weitergegeben. Die großen Industriestaaten zogen erst vor zwei Wochen beim G7-Gipfel in England nach. [ Der G20 gehören die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer an. ]

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 21:00 Uhr