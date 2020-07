Maas: Grenzöffnungen nicht durch Leichtsinn aufs Spiel setzen

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas hat vor Leichtsinn beim Urlaub in Corona-Zeiten gewarnt. Es sei gerade erst gelungen, die Grenzen in Europa wieder zu öffnen. Das dürfe man nicht durch leichtsinniges Verhalten aufs Spiel setzen, so Maas im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit Blick auf Mallorca-Partys ohne Sicherheitsabstand sagte der SPD-Politiker, so ein Verhalten sei nicht nur gefährlich, sondern auch rücksichtslos gegenüber allen, die in Sicherheit ihren Urlaub verbringen möchten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 02:00 Uhr