Maas für neuen Flüchtlingsdeal mit Türkei

Berlin: Außenminister Maas hat sich für ein neues Flüchtlingsabkommen mit der Türkei ausgesprochen. Man brauche ein Update der Migrationszusammenarbeit mit Ankara, sagte Maas der Zeitung "Die Welt". In diesem Rahmen müssten der Türkei auch weitere EU-Gelder zur Verfügung gestellt werden. Man müsse anerkennen, dass das Land eine nicht unerhebliche Migrationslast übernommen habe, so Maas. Es gehe um die Betreuung von etwa vier Millionen Menschen. Das Flüchtlingabkommen sieht unter anderem vor, dass die Türkei gegen unerlaubte Migration in die EU vorgeht und Griechenland Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug übernimmt die EU für jeden zurückgeschickten Syrer einen syrischen Geflüchteten aus der Türkei und unterstützt das Land finanziell bei der Versorgung der Migranten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2021 01:00 Uhr