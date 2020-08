Maas fordert Reformwillen der libanesischen Regierung

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der verheerenden Explosion in Beirut hat Bundesaußenminister Maas dem Libanon weitere Hilfen zugesichert. Der "Saarbrücker Zeitung" sagte Maas, kein Land könne eine solche Katastrophe allein bewältigen. Zugleich forderte er die libanesische Regierung auf, sich reformwillig zu zeigen. Die Menschen im Libanon seien schon vor der Katastrophe verzweifelt gewesen, so Maas. Die Corona-Pandemie habe das Land fest im Griff gehabt - nun stünden viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Der Außenminister verwies auf ein Team des Technischen Hilfswerks, das noch am Mittwochabend nach Beirut gereist sei, um bei der Bergung von Verschütteten zu helfen. Die Explosion am Dienstag hatte weite Teile des Hafens und ganze Straßenzüge zerstört. Rund 150 Menschen kamen durch das Unglück ums Leben, Tausende wurden verletzt, mehr als 300.000 verloren ihr Zuhause.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 10:00 Uhr