Maas fordert mehr Druck auf Regime in Myanmar

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat dazu aufgerufen, den Druck auf das Regime in Myanmar zu erhöhen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Maas, niemand könne ein Interesse daran haben, dass das Land im Bürgerkrieg versinke, auch nicht jene, denen es um die Rettung der Demokratie gehe. Die Militärs hätten Myanmar innerhalb weniger Wochen an den Rand einer Katastrophe getrieben. Auch heute waren in dem südostasiatischen Land wieder viele Menschen auf die Straße gegangen und hatten die Rückkehr zur Demokratie gefordert.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.04.2021 16:00 Uhr