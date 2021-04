Maas fordert mehr Druck auf Regime in Myanmar

Wetter in Bayern: Zunehmend unbeständig, stürmisch. 5 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im nördlichen Franken Regen und Schneeregen, der am Abend die Alpen erreicht. Bei starkem bis stürmischem Wind bei 5 bis 16 Grad. In der Nacht örtlich Schneeschauer, bei Tiefstwerten bis minus 5 Grad Gefahr von Straßenglätte. Die Aussichten: Morgen wechselhaft mit Schnee- und Graupelschauern, am Mittwoch Schnee und Schneeregen, am Donnerstag meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2021 16:00 Uhr