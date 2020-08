Maas fordert Libanon zu Reformen auf

Huml räumt Fehler bei Übermittlung der Corona-Testergebnisse ein

München: Nach der Panne an den bayerischen Corona-Teststationen hat die Staatsregierung angekündigt, die Übermittlung der Ergebnisse zügig zu verbessern. Zu Beginn habe alles handschriftlich erfasst werden müssen, so Huml. Dabei seien Fehler passiert. Nach ihren Worten ist erst jetzt das Ausmaß klargeworden. Von 60.000 Tests ist demnach der Befund in rund Dreiviertel der Fälle noch nicht übermittelt worden. Huml räumte ein, daran gebe es nichts schönzureden. Man arbeite aber an Lösungen. Der Gesundheitsministerin zufolge haben inzwischen private Testanbieter weitgehend übernommen und diese erfassen die Fälle digital. Priorität habe jetzt, schnellstmöglich diejenigen zu informieren, die positiv auf Corona getestet wurden, so die CSU-Politikerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 18:00 Uhr