Maas fordert internationale Solidarität angesichts der Corona-Krise

Berlin: 235 Millionen Menschen weltweit sind im kommenden Jahr auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen. Das entspricht einem neuen Rekordwert, wie es im aktuellen Jahresbericht der Vereinten Nationen zur humanitären Lage weltweit steht. In dem Zusammenhang hat Bundesaußenminister Maas zum gemeinsamen Handeln aufgerufen. In einer Video-Botschaft betonte er, nötig seien Krisenvorsorge, zielgerichtete Entwicklungszusammenarbeit und diplomatische Anstrengungen, um Konflikte beizulegen. Die Corona-Pandemie und auch der Klimawandel hätten humanitäre Krisen vielerorts verschärft. Alle Länder und Geber, die wirtschaftlich dazu in der Lage seien, müssten sich mehr finanziell engagieren. Nach Angaben von Maas stellte die Bundesregierung alleine in diesem Jahr 2,1 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2020 20:00 Uhr