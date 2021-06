Maas fordert gemeinsamen Kampf gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Matera : Bundesaußenminister Maas fordert einen gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Am Rande eines Treffens mit seinen Kollegen aus den G20-Staaten sagte Maas, die Staatengruppe stelle eine Möglichkeit dar, in Zeiten globaler Krisen international geschlossen zu handeln. Die Pandemie und die Impfstoff-Strategie werden Maas zufolge zentrales Thema bei der Konferenz sein. Der Außenminister erklärte sich grundsätzlich zu Gesprächen über eine Aussetzung des Patentschutzes für Impfstoffe bereit. Allerdings müsse es jetzt erstmal darum gehen, die Lieferketten zu verbessern und Prdouktionsstätten in ärmeren Ländern auszubauen. Wörtlich sagte Maas: "Im Moment hilft nur, was schnell geht."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.06.2021 12:45 Uhr