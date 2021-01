Maas fordert Freiheiten wie Kino- und Restaurantbesuche für Corona-Geimpfte

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat sich dafür ausgeprochen, die Corona-Einschränkungen für geimpfte Menschen zu lockern. Diese sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen, so Maas in der "Bild am Sonntag". Wenn im Restaurant oder Kino erstmal nur Geimpfte seien, könnten diese sich nicht mehr gegenseitig gefährden. Die bislang geführte Debatte nennt der SPD-Politiker "irreführend". Seinen Worten nach geht es nicht um Privilegien, sondern um die Ausübung von Grundrechten. Mit seiner Forderung stellt sich Maas gegen den Rest der Bundesregierung und seine eigene Partei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.01.2021 04:00 Uhr