Maas fordert europäische Lehren aus Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas fordert, auch auf europäischer Ebene Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen. Er wolle den Kampf gegen das Virus daher zum Thema der Deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt". Man müsse den EU-Katastrophenschutz verbessern und in Zukunft gemeinsam lebenswichtige Medizingüter bereitstellen. Die Beschränkungen für freies Reisen und den Binnenmarkt schrittweise und koordiniert wieder aufheben, so der Außenminister weiter. Außerdem forderte er, europaweit massiv in Forschung, Klimaschutz und krisenfeste Gesundheits- und Sozialsysteme zu investieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 08:00 Uhr