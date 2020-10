Maas fordert Erklärung Moskaus zu Nawalny

Berlin verhängt strenge Anti-Corona-Maßnahmen

Berlin: Wegen stark steigender Corona-Zahlen hat der Berliner Senat strenge Maßnahmen angeordnet: So gilt in der Bundeshauptstadt ab Samstag ein "Zerstreuungsgebot". Demnach dürfen Gaststätten nur noch bis 23 Uhr öffnen. Zwischen 23 und 6 Uhr in der Früh dürfen sich höchstens noch fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten, in privaten Räumen bis zu zehn. Damit sollen Partys verhindert werden. Der Alkoholverkauf wird in diesem Zeitraum kategorisch verboten. Auch zur übrigen Tageszeit werden die Kontaktbeschränkungen nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller verschärft. Der SPD-Politiker räumte ein, dass es sich dabei um erhebliche Eingriffe handelt. Sie seien aber nötig. In vier Berliner Bezirken liegt der 7-Tage-Inzidenzwert inzwischen über dem Warnwert von 50. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,26. Damit zeigen zwei der Berliner "Corona-Ampeln" nun rot.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 21:00 Uhr