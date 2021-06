Maas fordert Abzug aller ausländischen Kämpfer aus Libyen

München setzt auf Regenbogenbeleuchtung an anderen Orten

München: Die Entscheidung des europäischen Fußballverbandes UEFA, heute Abend beim EM-Spiel der Deutschen gegen Ungarn in München keine Beleuchtung der Arena in Regenbogenfarben zu erlauben, hat in der Landeshauptstadt scharfe Kritik hervorgerufen. Oberbürgermeister Reiter nannte es beschämend, dass die UEFA verbiete, ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz, Respekt und Solidarität mit der LGBTQ+-Community zu setzen. Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, queere, Trans- und andere nicht heterosexuelle Menschen. Der Alternativvorschlag der UEFA, die Arena an einem anderen Tag zu beleuchten, konterkariere doch jegliche Botschaft, sagte Reiter. Er kündigte an, dass die Stadt nun das Rathaus sowie den Olympiaturm und das Windrad an der Arena bunt leuchten lassen werde. Anlass für die Aktion ist ein neues Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 19:00 Uhr