Maas fordert Abschaffung der Todesstrafe

Berlin: Zum heutigen Internationalen Tag gegen die Todesstrafe hat Außenminister Maas die Todesstrafe als ein Relikt der Vergangenheit bezeichnet. Sie sei grausam, unwiderruflich und unvereinbar mit der Würde des Menschen, so der Minister. - In Europa wendet nur noch Belarus die Todesstrafe an. Die meisten Hinrichtungen fanden nach Einschätzung internationaler Beobachter im vergangenen Jahr in China statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 02:00 Uhr