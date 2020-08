Maas dringt in Paris auf gemeinsame Außenpolitik Europas

Frauen dürfen laut Urteil am Memminger Stadtbach-Ausfischen teilnehmen

Memmingen: Der Memminger Fischertagsverein muss auch Frauen zum traditionellen Stadtbach-Ausfischen zulassen. Das Amtsgericht hat am Vormittag das jahrhundertealte Verbot aufgehoben. Die Richter gaben einer Tierärztin Recht, die gegen den entsprechenden Passus in der Vereinssatzung geklagt hatte - sie hatte sich auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz berufen. Der Fischertagsverein hatte argumentiert, dass es sich beim Stadtbach-Ausfischen lediglich um ein untergeordnetes Ereignis handele - und dass Frauen ja bei allen anderen Vereinsveranstaltungen zugelassen seien. Aber die Vorsitzende Richterin sah das nicht so - ihrer Ansicht nach ist das Ausfischen der Höhepunkt des Fischertags. Wer den schwersten Fisch fängt, darf sich ein Jahr lang Fischerkönig nennen. Der Verein will jetzt darüber beraten, ob er in Berufung geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 12:00 Uhr