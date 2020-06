Maas deutet weitere Lockerungen im Reiseverkehr an

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat weitere Lockerungen im Reiseverkehr ins Gespräch gebracht. In der ARD sagte Maas am Abend, ausschlaggebend für das weitere Vorgehen sei das Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern. Darüber habe er auch mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu gesprochen, für dessen Land noch eine Reisewarnung gilt. Entscheidend sei, wie verlässlich die Informationen über die Zahl der Corona-Infektionen sind, so Maas. Gestern hatte das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für 27 europäische Länder aufgehoben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2020 01:00 Uhr