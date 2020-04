Maas dämpft Hoffnungen auf normalen Sommerurlaub

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas sieht nach wie vor wenig Chancen auf einen normalen Sommerurlaub für die Bürger in Deutschland. Er sagte nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz, eine Urlaubssaison mit vollen Strandbars und Berghütten werde es nicht geben. Der Flugverkehr sei am Boden, in vielen Ländern gelten Einreise- und Ausgangssperren. Das seien keine Voraussetzungen, mit denen man erholsamen Urlaub verbringen könne. Er sei sich aber mit den anderen Ministern einig gewesen, dass es so schnell wie möglich wieder offene Grenzen und einen reibungslosen Grenzverkehr geben müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 16:00 Uhr