Maas betont deutsche Verantwortung in der Corona-Krise

22.04.2020 09:00 Uhr

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat Deutschlands Verantwortung bei der Überwindung der Corona-Krise betont. Gerade die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr sei daher noch wichtiger. Man müsse, so Maas weiter, die Handlungsfähigkeit der EU-Institutionen erhalten und das Krisenmanagement optimieren. Außerdem brauche man eine kontrollierte Exitstrategie und müsse die wirtschaftliche Wiederbelebung Europas in die Wege leiten. Im Vorfeld des EU-Gipfels morgen hatte bereits Ratschef Michel Reformen für die Zeit nach der Coronakrise gefordert. In einem Fahrplan für den Aufschwung macht sich er für eine effizientere und schlagkräftigere Union stark. Aus Sicht des EU-Ratschefs hat die Krise gezeigt, wie wichtig es ist, unverzichtbare Güter in Europa herzustellen und die übermäßige Abhängigkeit von Drittländern in diesen Bereichen abzubauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 09:00 Uhr