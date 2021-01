Maas besorgt über Ausschreitungen - AA verschärft Reisehinweise

Handelsverband ruft zu Einhaltung des Lockdowns auf

Berlin: Der Handelsverband Deutschland hat der Öffnung von Läden trotz des Lockdowns eine Absage erteilt. Für den Handel stehe die wirkungsvolle und schnelle Bekämpfung der Pandemie an erster Stelle, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Die Händler hielten sich auch flächendeckend an die staatlichen Vorgaben. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband erklärte, bei allem Verständnis für den Frust und die immer größer werdende Verzweiflung appelliere man an die Betreiber, die Restaurants nicht zu öffnen und sich an geltendes Recht zu halten. Unter dem Schlagwort "Wirmachenauf" kursieren in sozialen Medien Aufrufe an Gewerbetreibende, ihre Läden trotz des Lockdowns zu öffnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 10:00 Uhr