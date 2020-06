Maas berät mit europäischen Außenministern über Grenzöffnung

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas spricht heute mit zwölf europäischen Amtskollegen über die Wiederaufnahme des europäischen Reiseverkehrs. Die Minister wollen sich abstimmen, wie das grenzüberschreitende Reisen in Europa in Zeiten der Corona-Pandemie möglichst sicher erfolgen kann. Am Montag sollen die Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen weitgehend wegfallen. Das Auswärtige Amt hebt dann auch seine Reisewarnungen für die EU-Länder auf. Die Reisewarnungen für mehr als 160 Staaten außerhalb der EU werden laut einem Kabinettsbeschluss von gestern dagegen bis Ende August verlängert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2020 05:00 Uhr