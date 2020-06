Maas bedauert möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas hat den möglichen Abzug von US-Soldaten aus Deutschland bedauert. In der "Bild am Sonntag" sagte er, die seit Jahrzehnten gewachsene Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften sei im Interesse beider Länder. Maas räumte Probleme in der derzeitigen Beziehung zwischen Deutschland und den USA ein. Der Grünen-Außenpolitiker Trittin warf US-Präsident Trump vor, das transatlantische Bündnis weiter schwer zu belasten. Aus Wahlkampfgründen breche Trump einen weiteren Stein aus der Mauer des transatlantischen Verhältnisses. Laut Medienberichten will der US-Präsident 9.500 von derzeit 34.500 in Deutschland stationierten Soldaten abziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2020 06:00 Uhr