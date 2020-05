Maas appelliert an Polen und Tschechien die Grenzen zu öffnen

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Perl: Bundesaußenminister Maas hat Polen und Tschechien dazu aufgerufen, die Grenzen wieder vollständig zu öffnen. Bei einem Treffen mit dem luxemburgischen Außenminister Asselborn auf der Moselbrücke bei Perl sagte Maas, er würde sich wünschen, dass auch die polnischen und tschechischen Freunde in absehbarer Zeit die Kontrollen einstellen. Deutschland und Luxemburg haben den ungehinderten Grenzverkehr wieder zugelassen. Ab Mitte Juni soll auch an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz nicht mehr kontrolliert werden. Italien will ab 3. Juni wieder für Touristen öffnen. An den Grenzübergängen zwischen Deutschland und Österreich, wo der Grenzverkehr unter Auflagen stattfindet, meldet die Bundespolizei bis jetzt wenig Regelverstöße. Einzelne Fahrer hätten keinen triftigen Grund für die Reise vorweisen können und seien abgewiesen worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.05.2020 15:45 Uhr