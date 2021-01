Maas äußert sich bestürzt über Eskalation in Washington

Tote und Verletzte bei Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger

Washington: In der US-Hauptstadt sind Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Trump eskaliert und haben das politische Zentrum der USA zeitweise ins Chaos gestürzt. Zu Hunderten durchbrachen Trump-Unterstützer Polizeiabsperrungen und drangen in das Parlamentsgebäude ein. Sie posierten unter anderem im Senatssaal und in Abgeordnetenbüros. Ein Mann drang in das Büro der Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Pelosi, ein. Die Abgeordneten mussten flüchten und unterbrachen für mehrere Stunden ihre Sitzung, in der sie den Wahlsieg des US-Demokraten Biden bestätigen wollten. Kurz zuvor hatte Trump in der Nähe des Weißen Hauses in einer Rede seine Anhänger ermuntert, Stärke zu zeigen. Nach derzeitigem Stand starben während der Unruhen am Kapitol vier Menschen. Die Polizei erschoss eine Frau, drei weitere Personen starben nach medizinischen Notfällen, teilte Washingtons Polizeichef mit. In der US-Hauptstadt gilt eine Ausgangssperre. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, sagte, die Kammer werde sich nicht Gesetzlosen beugen. Lindsey Graham, republikanischer Senator und Trump-Vertrauter, bat seine Kollegen, ihren Widerstand aufzugeben und den Wahlsieg Bidens anzuerkennen. Biden sei der rechtmäßige Präsident und - so wörtlich: "Genug ist genug."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 07:00 Uhr