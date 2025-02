M23-Rebellen im Kongo rücken in weitere Millionenstadt ein

Bukavu: In der Demokratischen Republik Kongo sind die M23-Rebellen in eine weitere Millionenstadt eingerückt. Die Rebellengruppe selbst gibt an, sie habe in Bukavu die Kontrolle übernommen. Die Einwohner der Großstadt hätten nichts zu befürchten. Die Miliz kontrolliert bereits die nahegelegene Großstadt Goma. In dem seit vielen Jahren tobenden Konflikt geht es vor allem um die vielen Rohstoffe, die es im Ostkongo gibt. Von großer Bedeutung ist auch, dass die Kämpfer verschiedenen Volksgruppen angehören. Die M23 etwa sind von Angehörigen der Tutsi dominiert und werden von Kongos Nachbarland Ruanda unterstützt.

