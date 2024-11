Lyriker Oswald Egger nimmt Georg-Büchner-Preis entgegen

Darmstadt: Der Südtiroler Lyriker Oswald Egger ist am Abend mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. In der Laudatio in Darmstadt hieß es, Egger zerlege die Welt in Wörter und setze sie wieder neu zusammen. Der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und gehört zu den wichtigsten Literaturpreisen im deutschen Sprachraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 23:00 Uhr