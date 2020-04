Lyriden sorgen massenhaft für Sternschnuppen

Blütezeit am Bodensee beginnt zwei Wochen früher

Lindau: Zwei Wochen früher als sonst stehen Streuobstwiesen und Plantagen am Bodensee in voller Blüte. Vor allem Apfel- und Birnbäume strahlen derzeit weiß bis rosarot. Und auch die Erdbeeren auf den Feldern sind früh dran und könnten bereits in zwei Wochen erntereif sein. In der Regel beginnt die Blütezeit erst im Mai. Grund für den Austrieb sind oder waren die warmen Temperaturen der vergangenen Wochen. Teilweise sind Apfel- und Birnensorten sogar schon wieder am Abblühen. Das liegt an den starken Winden und der Trockenheit insgesamt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 07:00 Uhr