Lynyrd Skynyrd-Gitarrist Gary Rossington stirbt im Alter von 71 Jahren

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD-Chef Klingbeil und Fraktionsvorsitzender Mützenich besuchen Kiew

Kiew: SPD-Parteichef Klingbeil und Fraktionschef Mützenich sind zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Die beiden wollen im Laufe des Tages in Kiew Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Regierung und des Parlaments führen. Das genaue Programm des Besuchs wurde aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Unterdessen bleibt die Lage vor allem in der umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes angespannt: Russische Truppen setzen ihre Angriffe dort fort. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden zahlreiche Siedlungen rund um Bachmut wieder mit Mörsern und Artillerie beschossen. Der russische Verteidigungsminister Schoigu ist in der Früh zu einem Besuch nach Mariupol gereist. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2023 08:00 Uhr