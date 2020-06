Luxemburg will gesamte Bevölkerung auf Corona testen

Söder warnt vor weiterer Coronavirus-Ausbreitung

München: Bayerns Ministerpräsident Söder warnt davor, dass sich das Coronavirus in Deutschland wieder stärker ausbreiten könnte. In einer Videobotschaft auf Twitter sagte er, es gelte nun, die derzeit niedrige Infektionszahl zu bewahren. Angesichts der Fälle in Nordrhein-Westfalen oder Berlin spüre man, dass man sehr aufpassen müsse, so Söder. Nach Informationen des Robert Koch-Instituts wurden in Bayern zuletzt 28 Neu-Infektionen gemeldet. Bundesweit waren es innerhalb von 24 Stunden über 600 neue Corona-Fälle. Bereits am Vortag hatte die Zahl mit 770 merklich höher gelegen als an den Tagen davor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 12:00 Uhr