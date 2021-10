Luxemburg erlaubt Cannabisanbau für Eigenbedarf

Luxemburg: Als erster Staat in Europa will Luxemburg den Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf in kleinen Mengen erlauben. Das geht aus einem Maßnahmenpaket der luxemburgischen Regierung zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hervor. Demnach sind künftig daheim und pro Haushalt bis zu vier Cannabispflanzen erlaubt. Der Besitz und der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit bleiben aber weiterhin verboten. Dem EU-Beobachtungszentrum für Drogen mit Sitz in Lissabon zufolge ist Luxemburg mit solch weitreichenden Regelungen Vorreiter in Europa. In den Niederlanden etwa wird Cannabis lediglich toleriert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.10.2021 18:45 Uhr