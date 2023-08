Lukaschenko will Wagner-Söldner dauerhaft in Belarus stationieren

Minsk: Trotz des Todes von Söldnerführer Prigoschin werden laut dem belarussischen Machthaber Lukaschenko wie geplant tausende Wagner-Söldner in Belarus stationiert. Das sagte Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Der "Kern" der Gruppe Wagner werde in Belarus sein. Binnen weniger Tage würden alle im Land sein. Insgesamt werden demnach bis zu 10.000 Soldaten stationiert. Prigoschin und er hätten zur Stationierung der Wagner-Gruppe - so wörtlich - "schon ein System aufgebaut". Der Tod des Wagner-Chefs bei einem Flugzeugabsturz in Russland hatte Fragen zur Zukunft der Söldnertruppe aufgeworfen.

