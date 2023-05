Lukaschenko verkündet bei erstem Auftritt seit Tagen Alarmbereitschaft der Armee

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD, Grüne und FDP wollen am Kurs in Berlin festhalten

Berlin: Die Grünen wollen trotz der Verluste bei der Bürgerschaftswahl in Bremen an ihrem Kurs in der Berliner Ampelkoalition festhalten. Parteichef Nouripour schloss grundlegende Änderungen aus. Er kündigte allerdings an, beim umstrittenen Heizungsgesetz stärker auf sozialen Ausgleich zu setzen. Ähnlich äußerte sich auch SPD-Chef Klingbeil. Der FDP-Vorsitzende Lindner erklärte, seine Partei kämpfe für ihre Projekte und Grundüberzeugungen - egal, ob es Erfolge oder Rückschläge gebe. CSU-Chef Söder sieht dagegen vor allem Gegenwind für die Grünen. Deren Pläne führten zu Angst und Verunsicherung, so Söder in München. Der CDU-Vorsitzende Merz sprach von einem Habeck-Effekt: Man dürfe Umweltschutz nicht mit der Brechstange durchsetzen wollen. "Das geht schief", so Merz wörtlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 19:00 Uhr