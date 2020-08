Lukaschenko siegt bei Präsidentschaftswahl in Belarus

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Amtsinhaber Lukaschenko hat die Präsidentschaftwahl in Belarus offenbar klar gewonnen. Laut Wahlkommission liegt er mit über 80 Prozent Zustimmung weit vorn. Oppositionskandidatin Tichanowskaja kam demnach auf etwa sieben Prozent. Ihre Sprecherin sagte der Deutschen Presseagentur, es ein solches Wahlgebnis könne nicht anerkannt werden. Die Wahlbeteiligung war nach offiziellen Angaben so hoch, dass manche Wahllokale in Minsk länger geöffnet blieben. Lokale Medien berichten von Festnahmen in der Hauptstadt. Sicherheitskräfte hätten Teile des Zentrums abgesperrt. Metro-Stationen seien geschlossen. Außerdem soll es Probleme mit dem Internet geben. Die Opposition hat für den Abend zu Protesten aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 23:00 Uhr