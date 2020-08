Lukaschenko ordnet den Alarmzustand seines Militärs an

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, hat die Armee in Alarmzustand versetzt mit der Begründung, an der Grenze seines Landes nach Westen und Nordwesten gebe es Nato-Truppenbewegungen. Eine Nato-Sprecherin nannte diese Angaben "haltlos". Eine militärische Verstärkung in der Region finde nicht statt, sagte sie, und rief die Regierung in Minsk zur Achtung der Grundrechte auf. - Auch für den heutigen Sonntag hat die Opposition in Belarus zu Protesten gegen Lukaschenko aufgerufen. Am vergangenen Wochenende waren in der Hauptstadt Minsk mehr als 100.000 Demonstranten auf die Straße gegangen. Sie werfen dem Präsidenten Wahlbetrug vor und fordern seinen Rücktritt. Aus Solidarität soll im benachbarten Litauen eine Menschenkette von der Hauptstadt Vilnius bis zur Grenze gebildet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 01:00 Uhr