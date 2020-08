Lukaschenko lässt Unterstützer in Minsk demonstrieren

Politik diskutiert über kostenlose Tests für Reiserückkehrer

Berlin: Nach der Reisewarnung für Spanien ist erneut eine Debatte darüber entbrannt, wer die Coronatests von Rückkehrern aus Risikogebieten bezahlen soll. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, die Betroffenen sollten die Kosten selbst tragen. Denn sie gingen bewusst ein Risiko ein und gefährdeten die Allgemeinheit, so Müller in der "Bild am Sonntag". Bundesgesundheitsminister Spahn dagegen sprach sich noch einmal ausdrücklich dafür aus, dass die Tests kostenlos bleiben. In den ARD-Tagesthemen betonte er, manche Reisende würden möglicherweise Tests, die etwas kosten, vermeiden. Die Tests sollten aber wahrgenommen werden, um alle zu schützen. Das sieht der FDP-Innenexperte Kuhle anders. Er sagte der "Bild am Sonntag", wer jetzt noch nach Mallorca oder in andere Risikogebiete reise, solle seinen Test selbst zahlen. Diese Kosten könne Spahn nicht ernsthaft die Allgemeinheit tragen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 06:00 Uhr