Lukaschenko kündigte nach erneuten Massenprotesten in Minsk Reformen an

31.08.2020 21:45 Uhr

Minsk: Der belarussische Präsident Lukaschenko hat unter dem Druck neuer Massenproteste in seinem Land erstmals Reformen angekündigt. Es gebe jetzt viele Forderungen, jeder rufe nach Veränderungen, deshalb werde man das erörtern, sagte Lukaschenko. Der Präsident räumte ein, dass das autoritäre System in Belarus auf ihn selbst zugeschnitten sei. Konkret gehe es jetzt um eine Änderung der Verfassung, die von der Gesellschaft getragen werden solle. Nachdem gestern erneut Zehntausende in der Hauptstadt den Rücktritt des 66-Jährigen gefordert hatten, bleibt die Lage in Minsk angespannt. Die Oppositionspolitikerin Kolesnikowa warnte davor, Lukaschenko nach vielen nicht erfüllten Versprechungen noch zu vertrauen. Er lüge und manipuliere wie seit 26 Jahren, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 21:45 Uhr