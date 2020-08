Lukaschenko erzielt bei Wahl extrem hohes Ergebnis

Piazolo präsentiert Pläne für Maskenpflicht an den Schulen

München: Bayerns Kultusminister Piazolo erläutert heute im Kabinett seinen Vier-Stufen-Plan im Kampf gegen das Corona-Virus an den Schulen. Bis zum Ende der Sommerferien muss entschieden sein, in welchem Umfang die Maskenpflicht in Grund- und weiterführenden Schulen gelten soll. Piazolo schlägt vor, dass die Kinder und Jugendlichen den Mund-Nase-Schutz grundsätzlich tragen müssen, wenn sie nicht an ihrem Platz sind. Bei hohen Infektionszahlen soll die Maske auch am Pult Pflicht sein. Eltern-, Lehrer- und Schülerverbände sind sich in der Frage einer generellen Maskenpflicht auch im Unterricht uneins, mehrere Vertreter äußerten sich am Wochenende eher skeptisch. Geleitet wird die Runde von Ministerpräsident Söder. Er will unter anderem auf die Situation in den neuen Testzentren an Bahnhöfen, Flughäfen und grenznahen Autobahnen eingehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 09:00 Uhr