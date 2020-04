Luisenburg-Festspiele sind abgesagt

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wunsiedel: Die Luisenburg-Festspiele finden in diesem Jahr nicht statt. Wie der Stadtrat beschlossen hat, entfallen die mehr als 70 Vorstellungen auf der ältesten Freilichtbühne Deutschlands - sie sollen komplett im kommenden Jahr nachgeholt werden. Die Festspielleitung und die Stadt Wunsiedel teilten in einer Pressemitteilung mit, der Beschluss sei einstimmig gefallen. Covid-19 habe den Verantwortlichen keine andere Wahl gelassen. Laut Pressesprecher waren für die Aufführungen ab Ende Mai bereits mehr als 100.000 Karten verkauft - eine Lösung für das Publikum soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 14:45 Uhr