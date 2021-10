Luise Kinseher bekommt den Salzburger Stier

Walter-Borjans tritt nicht mehr als SPD-Chef an

Berlin: SPD-Chef Walter-Borjans will sich beim Parteitag im Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz bewerben. In einem Brief an die SPD-Gremien, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt er, das gemeinsam erreichte zu sichern, hänge nicht von einzelnen Personen ab. Er setze auf Kontinuität, aber eben auch auf Verjüngung, so Walter-Borjans weiter. Er war 2019 gemeinsam mit Saskia Esken bei den SPD-Mitgliedern als Sieger einer aufwendigen Kandidatenkür hervorgegangen. Esken dankte Walter-Borjans auf Twitter mit den Worten: "Lieber Norbert, ich bin Dir unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit." Die SPD werde ihren Weg in den Koalitionsverhandlungen zu einem guten Erfolg führen. Über einen Wunsch-Nachfolger oder eine Wunsch-Nachfolgerin sagte der scheidende SPD-Chef nichts.

