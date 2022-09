Luhansk, Donezk und Cherson stimmen über Beitritt zu Russland ab

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In den ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk und Cherson soll ein Referendum über den Beitritt in die Russische Föderation stattfinden. Die Abstimmung in den von russischen Truppen besetzten Gebieten soll schon am Freitag beginnen und fünf Tage lang dauern. Das teilten die Separatisten in Luhansk, Donezk und Cherson mit. Die zeitgleichen Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Eine Volksabstimmung hatte es auch 2014 gegeben zur international kritisierten Annexion der südukrainischen Halbinsel Krim durch Russland. In der Ukraine und westlichen Ländern wurde das damalige Referendum als manipuliert und völkerrechtswidrig bezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 15:00 Uhr