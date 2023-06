Luftwaffenübung "Air Defender" beginnt

Meldungsarchiv - 12.06.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Am Vormittag beginnt die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Am Manöver "Air Defender" nehmen etwa 10.000 Soldaten aus 25 Ländern teil, insgesamt sind bis 23. Juni rund 2000 Flüge geplant. Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff aus dem Osten von den NATO-Verbündeten zurückgeschlagen wird. 250 Flugzeuge sind an dem Manöver beteiligt. Sie starten hauptsächlich von Flugplätzen in Schleswig-Holstein, Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sowie in den Niederlanden und Tschechien. Wie stark der zivile Flugverkehr durch die Übung beeinträchtigt wird, ist unklar.

