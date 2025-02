Luftwaffen-Stützpunkt an Nordsee wurde mit Drohnen ausspioniert

Husum: Ein wichtiger Luftwaffen-Stützpunkt der Bundeswehr in Schleswig-Holstein ist offenbar das Ziel eines Spionageversuchs mit Drohnen gewesen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf einen nicht öffentlichen Bericht des Verteidigungsministeriums. Demnach wurden am Standort der Luftwaffe in Schwesing im Januar sechs Mal vermutlich professionelle Drohnen gesichtet, die nicht zur Landung gezwungen werden konnten. An dem Stützpunkt werden auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen zur Luftverteidigung ausgebildet. Dem Bericht zufolge wird wegen Spionageverdachts ermittelt. Wer die Drohnen bedient hat, ist unklar. Möglicherweise wurden die Fluggeräte von Schiffen in der Nord- oder Ostsee aus gestartet. Die Bundeswehr versucht nun in Schwesing mit zusätzlichen Drohnen-Störsystemen weitere Spionageversuche abzuwehren. Auch in Bayern laufen bereits in neun Fällen Ermittlungen wegen Drohnensichtungen über Bundeswehr-Standorten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 07:00 Uhr