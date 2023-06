Luftwaffen-Manöver "Air Defender 23" hat begonnen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 22 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig oder nur leicht bewölkt. Am Nachmittag und am Abend in den Alpen vereinzelt Schauer möglich. Tageshöchstwerte 22 bis 29 Grad. In der sternklaren Nacht Temperaturrückgang auf Tiefstwerte um 9 Grad. In den kommenden Tagen unverändert. Am Donnerstag örtlich einzelne Schauer. Tageshöchstwerte 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2023 06:00 Uhr